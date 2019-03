Nina Moric rompe il silenzio e rassicura i fan sui social

Nina Moric ha fatto sentire la sua assenza negli ultimi tempi sui social dove per qualche giorno non ha condiviso immagini e video con i suoi seguaci. In molti hanno associato la sua lontananza dal mondo di Instagram alla nuova incarcerazione del suo ex marito Fabrizio Corona, interpretandola anche come un modo per tutelare loro figlio Carlos Maria.

È stata la stessa Nina Moric a spiegare i motivi, tornando attiva su Instagram e pubblicando una serie di storie in cui ha aggiornato i suoi follower sulle novità che la riguardano. Nessun accenno a Fabrizio Corona, nessun commento sulla sua nuova condizione da recluso. La bella Nina con un gran sorriso ha parlato dei progetti lavorativi che la tengono impegnata a lungo e le impediscono di dedicare tempo ai suoi seguaci. Dopo aver attraversato diversi momenti bui, molto difficili come madre e come donna, Nina Moric sembra essere finalmente uscita dal tunnel anche grazie a una nuova strada professionale recentemente intrapresa, che sembra regalarle nuova linfa e vitalità.