Nina Palmieri: "Finché ci saranno le Iene e anche dopo, Nadia Toffa ci sarà"

Insieme a Roberta Rei e Veronica Ruggeri, Nina Palmieri ha preso il timone de Le Iene nell’appuntamento infrasettimanale ereditando il posto di Nadia Toffa.

La conduttrice e inviata di Italia 1, scomparsa per un tumore lo scorso agosto, ha lasciato un vuoto incolmabile nei colleghi e nel programma che ha deciso di ricordarla a conclusione di ogni puntata. Intervistata da Il Centro, Nina Palmieri parla del suo nuovo ruolo da conduttrice, che alterna a quello di inviata, e non dimentica l’amica e collega che non c’è più, ma che con la sua forza e determinazione le ha insegnato molto. “[...] Se mi avessero detto che un giorno sarei stata a condurre Le Iene avrei detto “ma figurati”. Ora tornare indietro, anche no! Sono davanti a un bel piatto me lo magno ”, ha spiegato Nina che ancora fatica a credere che Nadia Toffa sia morta.