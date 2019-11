Nina Senicar mamma: è nata Nora Grace Ellis

Fiocco rosa per la modella serba Nina Senicar e il compagno americano Jay Ellis: lo scorso 8 novembre è nata la prima figlia della coppia, Nora Grace.

Nina, che ha annunciato il lieto evento sui social solo qualche ora fa, si è detta felicissima per l’arrivo della piccola in famiglia e ha postato su Instagram l’immagine che ritrae i piedi della bimba tra le mani di mamma e papà. “ E così le nostre vite hanno assunto un significato completamente nuovo. Benvenuta Nora Grace Ellis ”, ha scritto la modella serba immediatamente sommersa dai messaggi di auguri e congratulazioni di amici e follower.

La Senicar, divenuta nota tra il grande pubblico italiano per la partecipazione come concorrente a L’Isola dei famosi nel 2010 e per essere stata la valletta di Ezio Greggio durante la terza edizione di Veline, aveva fatto perdere le tracce di sé. Di Nina, infatti, non si è più sentito parlare perché la modella ha deciso di lasciare l’Italia e trasferirsi a Los Angeles per iniziare a studiare recitazione. In America da sette anni, la modella sembra aver cambiato radicalmente vita e, lasciate le passerelle, si è dedicata totalmente al lavoro di attrice.

Ha preso parte alla serie televisiva The Librarians e nel 2016 è tornata in Italia per debuttare a teatro nello spettacolo Questo non è paese, scritto e diretto da Francesco Apolloni. “[...] Ho sempre avuto il coraggio, o la pazzia, di seguire il mio cuore e fare quello che mi sentivo di fare: se mi sentivo di ballare col Gabibbo in Velone, amen – aveva spiegato lei in una intervista a Vanity Fair motivando, così, il suo particolare percorso artistico - . Non c’è una strada giusta o sbagliata: oggi certo potrei dire che avrei voluto fare il Centro Sperimentale anziché l’Isola dei Famosi, però dieci anni fa non la pensavo così ”.