Il nipote di Kim Rossi Stuart in carcere. La madre minaccia sciopero della fame

La battaglia di Loretta Rossi Stuart continua per il figlio Giacomo Seydou, ancora rinchiuso a Rebibbia nonostante sia stato ritenuto “totalmente inidoneo al regime carcerario” a causa del suo “suo disturbo bipolare megalomanico-espansivo esploso con forza perché preceduto da un periodo di uso di sostanze stupefacenti”.

La storia del nipote di Kim Rossi Stuart è piuttosto intricata: Giacomo ha subito un processo per resistenza a pubblico ufficiale con lesioni e, secondo quanto stabilito, avrebbe dovuto scontare la pena in una Rems, struttura che ha sostituito gli Ospedali psichiatrici giudiziari. La disponibilità, però, non è mai arrivata e il giovane 23enne è rimasto per quattro mesi al Regina Coeli. Scaduto il termine, si è ritrovato libero, ma con la condanna alla Rems ancora pendente. Su suggerimento dell’avvocato, Giacomo ha chiesto di curarsi volontariamente ricoverandosi in una comunità e, proprio in questo periodo – come riportato da Il Tempo - è giunto il proscioglimento da quell'accusa per infermità mentale al momento dell' atto e tolto l'obbligo di ricovero in una Rems.

Tutto è precipitato in seguito ad una incomprensione con la comunità su un permesso non rispettato: il giovane non è stato più accolto ed è ricaduto nel vortice della droga rimanendo di nuovo preda dei suoi deliri. Così, dopo un furto messo in atto per procurarsi i soldi della dose, il nipote di Kim Rossi Stuart è tornato in carcere e, finito di scontare la pena per il furto, su di lui pende ancora un anno di Rems per infermità mentale.