Il nipote preferito di nonna Carole Middleton? Il piccolo George

Rispetto alla famiglia di Meghan Markle, quella dei Middleton è sicuramente più compatta. Sono legati da un forte sentimento che il tempo non scalfisce. Restano fuori dai riflettori e regalano a Kate il sostegno di cui ha bisogno. Il merito sarebbe di Carole Middleton, donna forte e energica che, secondo i rumor di Palazzo, sarebbe stata lei "l’artefice" dell’unione fra Kate e il principe William.

Lei ha 64 anni, è una donne che non dimostra la sua età anagrafica. Non ha sangue blu, anzi, ha un passato da assistente di volo della British Airways, ed è spostata con un ex pilota di aerei. La fortuna di Carole Middleton è legata a un negozio online che vende articoli per feste, un’attività che ha permesso a tutto il clan di vivere nell’agiatezza. Carole è però, oltre che una moglie, una madre amorevole e una nonna al passo con i tempi. Come hanno riportato i tabloid britannici, la donna ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita dei nipoti e George, Charlotte e Louis sono consapevoli di poter sempre contare su nonna Carole. Ha un legame molto forte con tutti e tre i royal baby, ma stravede particolarmente per il piccolo George. Non è stato mai confermato questo pettegolezzo, ma gli indizi si ritrovano un po' ovunque. I royal watcher hanno stabilito più volte che la mamma della Middleton rivolge sempre più attenzioni al primogenito della figlia.

Il suo nome, ad esempio, compare in molti articoli che sono in vendita nello store di famiglia. Una piccola casualità? Sicuramente il legame che c’è fra George e Carole è dovuto al fatto che, nonna e nipote, hanno trascorso molto tempo insieme nella tenuta a Nortfolk lontano dai flash e dal ritmo frenetico di Palazzo.