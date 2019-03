Dopo il no alla Venier, Brigitte Nielsen super ospite di Barbara D'Urso

Brigitte Nielsen lo scorso settembre sarebbe dovuta essere ospite a "Domenica In da Mara Venier", ma l’incontro saltò perché il cachet preteso dall'attrice danese sarebbe stao giudicato in Rai decisamente esorbitante.

L'impresa di averla come super ospite mondiale in esclusiva è riuscita invece a Barbara D’Urso che al termine della puntata odierna di Pomeriggio Cinque ha annunciato che l’attrice danese sarà la protagonista della seconda puntata di Live non è la d’Urso.

“È in esclusiva mondiale giuro, perché non è mai stata ancora in televisione soprattutto con la figlia. Sto parlando di Brigitte Nielsen che come sapete è diventata mamma a 54 anni. Mercoledì sera sarà ospite in diretta con tutta la famiglia compresa la bambina. Viene dagli Stati Uniti apposta per voi, ne ha parlato tutto il mondo”.

In effetti la sua storia è davvero incredibile. Al The Guardian mesi fa l'attrice danese ha raccontato che “quando ho incontrato Mattia Dessi abbiamo deciso insieme di congelare gli ovuli per il nostro futuro insieme. E dopo dieci anni di estenuanti tentativi e fecondazioni in vitro il 22 giugno 2018 è finalmente nata Frida”.

Da quando ha incontrato Mattia Dessi, 15 anni più giovane di lei, e lo ha sposato nel 2006, un figlio con lui era ciò che lei desiderava di più: "È il suo primo figlio e siamo molto innamorati, siamo molto felici, abbiamo una relazione solida, festeggiamo 15 anni insieme. Capisco che le persone possano essere scettiche. Ma è la mia vita. E poi quanti uomini hanno figli a 60 e 70 anni e nessuno dice nulla?” ha dichiarato al The Guardian l’attrice danese per la quale si è trattata della quinta gravidanza. Parlando della IVF (fecondazione in vitro) al quotidiano britannico ha ammesso che “è stato duro, logorante e complicato. Servono un sacco di soldi e fatica, soprattutto a quest’età e quando ti senti dire al telefono ‘mi dispiace’, ne esci distrutta. Ma io non ho mai mollato. Avevo solo il 2,5% di possibilità. Poi è arrivata Frida e per noi è stato come vincere alla lotteria"

Soprattutto di questo e di molto altro ancora Brigitte Nielsen parlerà a cuore aperto con Barbara D’Urso quando sarà presto ospite di “Live non è la d’Urso” con il compagno Mattia Dessì, l’ultimogenita Frida ed i figli maggiori Killian, Julian e Raoul.

Unico assente il figlio Aaron, ancora in Honduras nel cast de L’Isola dei Famosi.



Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?