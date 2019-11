Noa Saez è la nuova fiamma di Neymar?

Neymar sta riconquistando pian piano il cuore dei tifosi del Psg dopo le aspre polemiche delle scorse settimane quando il brasiliano aveva spinto per lasciare Parigi per tornare a Barcellona. L'affare tra Psg e Barça è naufragato a fine agosto con il 27enne ex Santos che è dunque rimasto alla corte di Thomas Tuchel e del patron del club Nasser Al-Khelaifi. I tifosi parigini, però, non hanno preso affatto bene l'atteggiamento tenuto negli scorsi mesi da Neymar e a settembre hanno contestato apertamente il brasiliano.

La curva era entrata in tackle su Neymar: "Ciò che gli rimproveriamo è di aver mancato di rispetto al nostro club diverse volte, di averlo persino umiliato a volte. Di aver studiato una strategia di comunicazione disastrosa per lasciarci e tornare al Barcellona, uno dei nostri principali rivali europei, facendo manifestare il suo entourage al proprio posto ogni suo pensiero. La redenzione sarà lunga, molto lunga".

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019

Neymar ha saltato le prime quattro di campionato per squalifica, per una giornata, e per un ritardo di condizione, mentre da metà settembre al 5 ottobre è stato decisivo per le sorti del Psg con quattro gol in cinque partite che hanno fruttato quattro vittorie e una sconfitta contro il Reims. Il brasiliano non è più sceso in campo dalla metà di ottobre in poi per via di un infortunio alla coscia ma ha seguito i suoi compagni dalla tribuna.

L'ex Barcellona e Santos ha assistito al successo del Psg contro il Brest ed è poi volato per la Spagna, alla volta di Barcellona per partecipare ad una festa. A questo party Neymar è stato pizzicato con una donna: la sexy modella spagnola Noa Saez che pare essere molto vicina al fuoriclasse carioca. La ragazza, infatti, ha pubblicato alcune stories su Instagram dove si nota la vicinanza al 27enne ex Santos

Noa è molto attiva sui social dove vanta oltre 30.000 follower che non perdono tempo per commentare le sue tante foto sexy che la ritraggono in diversi momenti della sua vita quotidiana. Da uno scatto con le amiche, ad un selfie sensuale la Saez sta facendo il botto sui social e sta ricevendo tanti consensi dai suoi seguaci con like e commenti di ogni genere. Chissà cosa ne penserà di questo Neymar e se i due usciranno presto allo scoperto rendendo ufficiale la loro presunta relazione.

