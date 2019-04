Non c’è solo il principe Harry nel cuore di Meghan Markle. Ecco il confidente Markus Anderson

Non solo amiche vip occupano un posto speciale nel cuore di Meghan Markle. Secondo quanto è stato riportato dal settimanale di Vanity Fair, nella vita della duchessa di Sussex, c’è anche un affascinate uomo d’affari, unico confidente di sesso maschile che bazzica nel mondo scintillante di Meghan Markle.

Ha 41 anni ed è canadese. Occhi chiari e barba incolta. I ben informati lo definiscono come l’amico più vero e sincero della duchessa, il "risolvi-problemi" e zio acquisito di Borgat e Guy, i suoi due cani. Di professione è il direttore di un famoso club accessibile solo per i membri di Soho House. Meghan Markle conosce Markus dal 2001, quando l’ex attrice aveva lasciato Los Angeles per trasferirsi a Toronto, in vista delle riprese di Suits, la serie tv che avrebbe cambiato la sua vita. Markus muoveva i primi passi nella società canadese e pare che sia stato proprio il ministro Justin Trudeau a farli nascere e, tra i due, subito è scoccata la scintilla. Da qual momento sono diventati inseparabili. E pare che sia stato proprio Markus a organizzare il primo un incontro – lontano dai riflettori – per Meghan ed Harry quando i due da poco si erano conosciuti.

L’amicizia sempre essere vera e sincera, e lo stesso Harry non si appone al legame che c’è fra la Markle e Marukus. Ma la pensano diversamente, invece, gli esperti di gossip reale.