"Non ho figli e non mi pento", Oprah Winfrey e le altre vip childfree

" Non ho figli e non mi pento ". Quello di Oprah Winfrey sembra quasi un "coming out". La conduttrice è una sostenitrice del movimento "childfree", di cui fanno parte tutte quelle donne realizzate pur non essendo madri. Ancora oggi, nella società, esiste il pregiudizio secondo cui una donna possa sentirsi completa solo ricoprendo il ruolo di genitrice e moglie.

Ma come ricorda la conduttrice, avere un figlio è una gioia ma anche una responsabilità. La decisione di mettere al mondo un figlio non dovrebbe mai essere presa con leggerezza, solo perché "gli altri lo hanno fatto". " Nel corso degli anni, nel mio show, ho incontrato tante persone che stanno male. E stanno male perché hanno avuto madri e padri che non si rendevano conto dell’importanza del loro compito", ha continuato. Oprah Winfrey ha sempre saputo che non sarebbe stata una madre presente, troppo attenta a far carriera per occuparsi d’altro.

Il pensiero di Oprah Winfrey è ancora una meteora, ma non è l’unica star a sentirsi "felice" pur avendo scelto di non essere madre, come riporta un articolo su Vanity fair. Anche l’attrice Renée Zellweger non ha mai pensato che diventare madre fosse per lei una questione di "vita o di morte". " Non ho mai pensato a quella cosa come se fosse fondamentale per la mia vita, non ho bisogno di un bambino per essere felice" , ha detto in un’intervista a Extra. Della stessa opinione è la 47enne Cameron Diaz, che ritiene di avere " una vita incredibile " proprio perché non ha dei figli. L’esplosiva Jennifer Aniston sente molto profondamente la questione, tanto che due anni fa ha scritto una lettera di denuncia: " L’idea che le donne in qualche modo siano incomplete, non riuscite, o infelici se non sono sposate con bambini… Non abbiamo bisogno di sposarci o di essere madri per essere complete. Siamo noi che decidiamo per noi stesse il nostro e vissero felici e contente ".

Alla fine nessuno saprebbe dire con certezza che cos’è la felicità. Per alcuni è in una giornata al mare o in montagna, per altri nel sorriso di un bambino, nello scodinzolio di un cane, nel cantare a squarciagola, nel viaggiare senza meta. Ognuno ha la propria definizione, perché la felicità non va mai nella stessa direzione.