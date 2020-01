Tutta la verità del principe Harry: "Io e Meghan non avevamo scelta"

Nel corso della giornata di domenica 19 gennaio, la Regina Elisabetta ha sciolto il silenzio (finalmente) su tutte le condizioni legate alla Megxit. Il Principe Harry e Meghan Markle perdono quindi il loro titolo di altezze reali, potranno vivere la vita che hanno sempre desiderato ma questo non vuol dire che non faranno più parte della royal family. Diversamente da quel che si crede e che fanno credere gli esperti di corte, la situazione a Londra non è affatto critica, anzi gli animi si sono calmati e si respira un’aria diversa, quasi di rinnovamento. Fino a questo momento nessuno dei due duchi di Sussex aveva espresso un suo parere, in merito alla scelta di prendere le distanze dalla famiglia, infatti, si sono rincorsi solo rumor e pallidi pettegolezzi senza nessun tipo di fondamento. Ora però è il Principe Harry che prende la parola, libero dal peso che si porta nel cuore, finalmente rompe il silenzio ed espone la sua versione dei fatti.

Si espone in prima persona alla cena che si è svolta nella City per l’associazione Sentebale, la sua charity che si occupa di lottare con l’HIV infantile. L’intervento è stato condiviso anche sul profilo instagram dei Sussex. Il principe Harry ha un viso stanco, si nota che è molto provato da gli eventi accaduti, eppure dalle parole che ha pronunciato, pare di essere consapevole della scelta intrapresa e, soprattutto, è felice di poter scrivere un nuovo capitolo della sua vita. "Posso immaginare che in questi ultimi giorni avete letto molte cose sul mio conto. Per questo motivo sono qui. Voglio raccontare la verità – esordisce il principe -. Non sono qui in veste di Duca, ma sono semplicemente Harry. La mia decisione? Non è stata presa con leggerezza, ma sapevo che non c’era nessun’altra opzione".

Durante il suo breve e accorato discorso, il Principe Harry mette in chiaro la sua posizione. "Noi non ce ne stiamo andando. Continueremo a servire la Regina, il Commonweath e le mie associazioni militari – afferma -. Ho fatto fare alla mia famiglia un passo indietro perché tutti abbiamo sentito di doter vivere un’esistenza più tranquilla. Ho ricevuto molto da affetto da voi, e vi ho visto accogliere Meghan a braccia aperte. Grazie per aver capito e per aver compreso il nostro amore. Con lei ho trovato la felicità".

E ora non resta che attendere il responso degli esperti che, sicuramente, passeranno al vaglio il discorso del Principe.