“Il principe Harry ha offeso tutta l’Inghilterra". I social contro il duca

Non si può più tornare indietro. Dopo il summit che si è svolto lunedì, è stata ufficializzata l’uscita dalla famiglia reale per il Principe Harry e Meghan Markle. Un’uscita di scena che è diventata un caso nazionale, arrivando a popolare tutte le prime pagine dei giornali. Gli scandali della Corte inglese hanno sempre destato interesse, questo è vero, ma quello che è accaduto a Harry e Meghan, pare che sia stata una "tragedia" annunciata, almeno come affermano gli esperti e i giornalisti di settore. Ma è il popolo del web che non perdona. Da lì si erge un coro di voci e di dissidenti che non sono proprio riusciti a digerire la scelta del principe e dell’ex attrice che si è finta duchessa.

Ed è stato il Daily Mail che ha cercato di raccontare quanto accaduto, soprattutto dopo tutte le critiche ricevute dal Principe Harry durante la giornata di ieri. L’ex duca di Sussex ha percorso per l’ultima volta i corridoi di Buckingham Palace, rispettando un impegno che aveva già calendarizzato da tempo. Infatti ha inaugurato ufficialmente la Coppa del Mondo del Rugby, giochi che si svolgeranno a Londra nel 2021. È stato intravisto con uno sguardo basso e un’espressione in viso molto tesa e triste, consapevole però di tutto quello che era accaduto nelle ultime ore. L’evento a cui ha preso parte il Principe Harry è stato ripreso e postato sui social, sul profilo instagram Sussex Royal. Ciò che non è andato giù al popolo inglese sono le immagini condivise poco prima della cerimonia, in cui si vede il principe che si aggiusta la cravatta e cerca di dare un tiro ai suoi capelli. E mentre si prepara a entrare in sala, in sottofondo si sente una vecchia canzone dei Stone Roses, "This Is The one". Un brano come un altro? Assolutamente no. C’è un verso molto significativo che pare sia stato scelto proprio per sottolineare la situazione che ora sta vivendo il principe Harry. La canzone a un certo punto afferma: "Mi piacerebbe lasciare il paese". E questa frase si sente poco prima delle celebrazioni a cui il principe ha preso parte.

"Ha offeso tutto il popolo inglese", si legge in alcuni post sui social. Pare che nessuno abbia apprezzato questo gesto casuale da parte del social media manager del profilo dei duchi. Un gesto che è balzato subito all’occhio e che non è andato giù agli estimatori della Corona. Questo farebbe intuire che il divorzio era già nell’aria? Chi può dirlo. Solo con il tempo si scoprirà la verità.