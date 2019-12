Brad Pitt: "Il divorzio? Mi ha fatto aprire gli occhi"

Star indiscussa del cinema contemporaneo, Brad Pitt è uno fra gli attori più apprezzati del panorama hollywoodiano. Visto di recente nell’ultimo film di Quentin Tarantino e nel fantasy "Ad Astra", il celebre divo dai profondi occhi azzurri, è stato al centro dei gossip (soprattutto nell’ultimo periodo) a causa del divorzio burrascoso da Angelina Jolie. Un divorzio che ha messo a dura prova l’animo di Pitt e che inevitabilmente ha condizionato la sua carriera da attore. Ma da quel che sembra, il periodo buio è già un vago ricordo, e lo dimostra una recente intervista che Brad Pitt ha rilasciato a Interview Magazine.

Più che un’intervista si tratta di una chiacchierata fra amici vecchi e colleghi di set dato che, il magazine americano, ha riunito per i 20 anni di "Vi Presento Joe Black", sia Brad Pitt che Anthony Hopkins. Le due star del cinema, fra aneddoti e battute al fulmicotone, hanno potuto riflettore sulla loro carriera. Non passano inosservate le dichiarazioni di Brad Pitt che rivela i suoi problemi di alcol e tanti altre piccole indiscrezioni. L’ex marito della Jolie afferma, tra l’altro, che durante il corso degli anni, ha dovuto trattenere le sue emozioni e nascondere il suo lato più sensibile, ma all’età di 55 anni, ha deciso di non nascondersi più.

"Notoriamente sono uno che non piange. Non lo faccio da oltre 20 anni – esordisce Brad Pitt -. Adesso con l’età che avanza mi trovo a commuovermi più spesso. Non per stupidaggini ma la colpa sono i miei figli, se così si può dire. Mi commuovono i miei amici e le notizie, quelle belle e quelle brutte. Mi commuovo e basta – aggiunge -. E credo che sia un bel segno il fatto che mi sia riconnesso con le mie emozioni. Ma devo essere sincero: non so dove mi porterà tutto questo".

L’intervista è stata un’ottima occasione per Brad Pitt di analizzare anche gli ultimi gossip in cui è stato protagonista. Afferma infatti di essere single e di voler intrecciare la sua carriera da attore alla salvaguardia della sua famiglia e, ovviamente, per rimettere in ordine la sua esistenza dopo il divorzio. "La rottura di una famiglia è certamente qualcosa che mi ha fatto aprire gli occhi. Mi ha fatto capire molte cose: dove ho sbagliato e come potevo rimediare ai miei errori. Mi sono reso conto che non potevo andare avanti così".