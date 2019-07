"Non potrebbe esistere un’amica migliore di lei". Serena Williams prende le difese di Meghan Markle

Ha creato un po’ di scompiglio la presenza di Meghan Markle alla finale dei campionati di Wimbledon. Tanto è vero che Serena Williams, tennista e amica fidata della duchessa di Sussexm, ha preso le sue difese per cercare di placare le polemiche e i rumor negativi che stavano serpeggiando durante l’evento sportivo.

Come ha riportato Grazia, Meghan Markle avrebbe chiesto esplicitamente alle bodyguard di impedire ai presenti di avvicinarsi a lei e che non facessero nessuna fotografia, visto che la sua presenza al torneo era stata organizzata all’ultimo minuto. La Markle era lì solo ed esclusivamente per sostenere Serena Williams. I presenti non avrebbero apprezzato particolarmente la scelta della duchessa, accusandola di comportasi come una star di Hollywood e non come una duchessa e sposa di un Principe. A prendere le sue difese è stata proprio la Williams, poco dopo il match con Kaia Juvan. "Preferisco evitare di leggere tutto quello che i media scrivono su Meghan – afferma la tennista -. Qualsiasi notizia che la stampa inglese scrive su di lei, la ignoro immediatamente. Ogni volta che vedo il suo nome vado oltre. Lei non è la persona che viene descritta dai giornali scandalistici. Per me Meghan non potrebbe essere un’amica migliore di così – continua -. Con lei ho trascorso momenti tristi e allegri. Lei è sempre stata al mio fianco. È per questo che voglio essere al suo fianco. Non si merita questo linciaggio".

Le due si sono conosciute nel 2014 e ancora oggi sono legate da un profondo legame di amicizia. Tanto è vero che Serena Williams e suo marito sono stati invitati al Royal Wedding e, la tennista, avrebbe organizzato il chiacchierato baby show di Meghan.