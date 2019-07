Meghan Markle va a Wimbledon ma nessuno può fotografarla

“Infantile”, così è stata bollata Meghan Markle quando si è scoperto che il suo enturage ha impedito a tutti di fotografarla mentre assisteva ad un incontro di tennis a Wimbledon perché era lì per una visita privata.

Sally Jones un'importante giornalista, era seduta nella stessa fila della Duchessa del Sussex e le è stato impedito da alcuni uomini vicini alla duchessa di fotografarla, nonostante fossero presenti almeno 12.000 persone e almeno un milione guardavano dalla tv. Sally, scioccata dalla richiesta, ha detto che la guardia del corpo sembrava molto “imbarazzato” nel farlo, forse rendendosi conto dell’assurdità. “ Potrebbe non fare le foto alla Duchessa. E’ qui a titolo privato ”, ha detto l’agente di Meghan.

Sally ha risposto che a suo parere era tutta una follia, e che Harry e Meghan stanno trasformando in una cosa ridicola questo loro estremo controllo. Come il fatto di non rivelare al mondo il nome dei padrini di Archie o ad aver letteralmente blindato la cerimonia del battesimo. La casa reale ha cercato di contenere l’imbarazzo rivelando che non è una cosa insolita per lo staff chiedere di non fotografare uno dei reali quando è in visita privata. Ma per questo ed altri motivi Meghan è stata soprannominata una “ principessa invadente ”, sia perché essendo principessa inglese ha fatto uno spudorato tifo per la sua amica Serena Williams sia perché nonostante fosse accompagnata solo da due persone sono stati lasciati liberi 40 posti intorno a lei per motivi di sicurezza.

Ma non soltanto, si è presentata in jeans nella parte riservata degli spalti dove il codice di abbigliamento vieta il denim. Tuttavia l’England Club non ha rilasciato commenti in merito al dress code perché in ogni caso era ben vestita. Al contrario Kate Middleton che è la futura regina, si è presentata qualche giorno prima con un lungo abito bianco ed è stata ben felice di sedersi in mezzo alla folla anche se nella zona riservata.

Ma non solo, è notizia dell’ultimo minuto che Meghan è in trattative con Anna Wintour per tenere ogni mese una rubrica su Vogue UK e Vogue USA. La rubrica molto probabilmente tratterà di beneficenza, ma anche questa cosa sta facendo storcere il naso agli inglesi a cui non piace il fatto di essere tagliati fuori quando si tratta del battesimo, ma di essere poi chiamati in causa quando vengono prelevati tre milioni di sterline di fondi pubblici per ristrutturare Frogmore Cottage.