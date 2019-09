"Non puoi piacere a tutti". Celine Dion risponde alle critiche sul suo aspetto fisico

Da anni è una delle protagoniste indiscusse del panorama musicale contemporaneo. La voce di Celine Dion ha segnato un’epoca e, ancora oggi, vibra può forte che mai. Oltre alla musica, l’artista originaria del Quebec, è diventata anche una protagonista della fashion talk mondiale, partecipando a sfilate di moda e indossando look stravangati in diverse occasione. E proprio in questo contesto è stata aspramente criticata per il suo aspetto fisico, più magro e smilzo del solito.

Durante una tappa del suo "Courage Tour" che si è svolto in Quebec, Celine Dion parla apertamente con i suoi fan cercando di rispondere alle critiche ricevute nell’ultimo periodo. Le sue dichiarazioni sono state riportate da ETonline. "C’è forse qualcosa di sbagliato nel mio corpo? – esordisce la cantante -. In passato ho fatto danza classica, faccio stretching e esercizi fisici per aiutare il mio corpo e l’anima. Mi mantengo in forma perché quando ero una ragazzina non ero magra come lo sono adesso".

Affermazioni che lasciano il segno e che Celine Dion vuole rivelare a gran voce. "Per un artista è impossibile evitare le critiche. Ci sono e ci saranno sempre – continua-. Se non vuoi essere criticato vuol dire che ti trovi nel posto sbagliato. Io trattengo solo le positive e tutto ciò che mi fa star bene. Alle spalle? lascio tutto ciò che può danneggiarmi. Mi sono resa conta che non posso piacere a tutti".

Il suo tour arriverà anche in Europa ed è molto attesa la data del 25 luglio prossimo in cui farà tappa a Lucca .