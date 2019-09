Non solo tennis, Meghan a New York fa yoga per riprendersi dal jet lag

Secondo il magazine “People” Meghan Markle, atterrata ieri a New York da sola, senza il marito Harry e il piccolo Archie, prima di assistere questa sera alla finale dell’Us Open della sua amica Serena Williams, oggi si è concessa una masterclass di yoga con altre 60 selezionatissime partecipanti.

Libera da impegni istituzionali e dal rigido protocollo della Famiglia reale, la Duchessa ha voluto concedersi un break dalla vita di corte e rilassarsi visitando i luoghi che più amava prima di sposarsi con il principe Harry. Una breve ma intensa amarcord nella sua New York dove per prima cosa, come racconta “People” in elegante tuta aderente dai toni pastello e i lunghi capelli raccolti a chignon questa mattina ha seguito una lezione tenutasi da “Modo Yoga”, nel West Village, per combattere il jet lag del viaggio deciso all’ultimo momento per supportare la sua cara amica Serena Williams che questa sera cercherà di vincere gli US Open.

Sempre secondo quanto riportato dal magazine americano, la 38enne ex attrice avrebbe scelto “Modo Yoga” perché è il centro in cui per anni per stare in forma ha seguito corsi di yoga, la grande passione ereditata dalla madre Doria Ragland che ne è istruttrice a Los Angeles. È allo yoga che Meghan si sarebbe rivolta per combattere la stanchezza durante il suo tour reale in Australia con il principe Harry quando era incinta del piccolo Archie e questa disciplina l’ha aiutata ad affrontare più serenamente sia la gravidanza che il parto, stando agli esperti reali.

Quel che è certo è che al Frogmore Cottage, la residenza ufficiale dei Duchi del Sussex, la giornata inizia presto, prestissimo, molto prima che il gallo canti perché Meghan Markle fa yoga tutti i giorni a partire dalle 4.30 del mattino. Non è dato sapere se è riuscita a convertire il marito non solo a questa disciplina, ma soprattutto ad alzarsi ad un orario così mattiniero per praticarla.



