"Non sto facendo autoerotismo": Alessia Marcuzzi fa ironia ma il web non perdona

Continuano i post irriverenti e provocatori di Alessia Marcuzzi, che sembra averci preso gusto nella sua battaglia contro gli hater. Dopo il primo post in cui si è fatta immortalare davanti all'uscio di casa con indosso un paio di shorts molto corti, riportando le frasi più comuni pronunciate dagli hater, oggi la showgirl romana ha voluto rincarare la dose.

Ha pubblicato un video in cui si vedono solamente le sue gambe e le mani, ripreso mentre in viaggia in auto VAN. I piedi di Alessia Marcuzzi sono comodamente adagiati sul sedile davanti a lei mentre la mano indugia maliziosamente sulle cosce all'altezza dell'inguine. Un comportamento non politically correct per la bionda conduttrice dell'Isola dei Famosi, che ha continuato a giocare con i follower parafrasando una delle più note canzoni di Fabio Rovazzi. Da principio, quindi, Alessia propone una delle critiche che più spesso le vengono rivolte quando posta video in auto: “Non si mettono le scarpe sul sedile” e quindi la showgirl “si scusa”: “ Si lo so, scusate...era solo un attimo per la foto. ” Non paga, ovviamente, prosegue ponendo l'attenzione proprio sulla mano: “ Quella mano lí? Cosa stai facendo??? ” scrive la Marcuzzi, facendo il verso agli utenti che la criticano. Quindi chiarisce la situazione: “ E no, non sto facendo autoerotismo...l’ho poggiata lí solo per comodità. Ma adesso la tolgo subito. Scusatemi nuovamente haters, avete ragione, sono un po’ maleducata oggi... ma dovete pensare che.... ” Lascia in sospeso e poi cita la canzone “Fuori controllo” di Fabio Rovazzi: “ Ho tutto in una borsa, lo so, l'ho fatta grossa aspe', vado di corsa. ”