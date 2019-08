"La nostra relazione è come una montagna da scalare". Orlando Bloom è innamoratissimo della sua Katy Perry

Nel corso di quest’anno si dovrebbe celebrare uno dei matrimoni vip più attesi. L’attore Orlando Bloom e la cantante Katy Perry presto o tardi convoleranno a nozze e, dopo un periodo di crisi, i due ora sono più innamorati che mai. Schivi dai paparazzi, sono stati fotografati insieme qualche giorno fa per la premiere di "Carnival Row", la serie Amazon di cui Bloom è protagonista.

Proprio in questa occasione l’attore è stato intervistato da Yahoo, e incalzato sulla sua relazione con Katy Perry, ha confessato tutto l’amore che prova per la cantante di “I Kissed a Girl”. "Siamo molto abitudinari in tutto quello che facciamo. A casa abbiamo una lavagna su cui ci scambiamo frasi d’amore – rivela l’artista -. Il segreto della nostra unione? La continua voglia di cambiamento, crescita ed evoluzione".

Un amore che fino a qualche tempo fa è rimasto celato e di cui ora Orlando Bloom non può far a meno di professare. "Katy è una donna straordinaria. Anche se prima di conoscere lei sono stato già sposato e divorziato, non ho alcuna intenzione di ripetere gli errori del passato –confessa -. Entrambi siamo consapevoli di cosa significa il matrimonio." E poi aggiunge. "La nostra storia è come una montagna da scalare. Lei ama le cose semplici e io apprezzo Katy proprio per questo". In attesa di conoscere la data del loro matrimonio, sembra che l’unione fra i due è impossibile da scalfire. Neanche le recenti accuse di molestie ai danni della Perry hanno smosso il cuore di Orlando Bloom.