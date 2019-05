Lorella Boccia e Niccolò Presta si sposano: i dettagli del matrimonio

In un periodo di matrimoni vip, arrivano anche le nozze di una giovane coppia affiatata: stiamo parlando di Lorella Boccia e del producer e agente Niccolò Presta.

L'apprezzata conduttrice di Real Time e il figlio dell'agente dei vip Lucio Presta si giureranno amore eterno sabato 1° giugno a Roma. La cerimonia si terrà nella chiesa Gran Madre di Dio, vicino a Ponte Milvio, nel cuore della Capitale, mentre l'aperitivo e la cena avranno luogo in un misterioso casale antico alle porte di Roma. Alle celebrazioni sono attesi familiari, amici, personaggi noti e persone care alla coppia. Questo matrimonio si preannuncia come un vero e proprio evento per il gossip italico e ci si aspetta un parterre con importanti nomi del mondo dello spettacolo.

Lorella Boccia, come dichiarato di recente alle pagine del Corriere della sera, nonostante i numerosi impegni con le registrazioni della conduzione del Day Time di Amici su Real Time, è riuscita a non mancare alle numerose prove che hanno portato alla definizione del suo stile per il giorno più importante. La ragazza sfoggerà due differenti look - uno per la cerimonia in chiesa e un altro per il taglio della torta - pensati da Bluemarine per esaltare la sua bellezza e femminilità.

Secondo alcuni rumors, durante la cerimonia la Boccia sarà una sposa moderna e sensuale, ma c'è anche chi è pronto a scommettere su un colpo di scena. Il secondo look, quello per il party, dovrebbe prevedere un abito da favola e completamente inaspettato. Presta Jr., invece, ha scelto di affidarsi all’amico stilista Robert Cavalli; nessuna notizia su un suo eventuale cambio d'abito. Per gli anelli la coppia ha deciso di restare sul classico optando per le fedi in oro giallo.

