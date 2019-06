Nozze religiose segretissime per Charlotte Casiraghi e Dimitri Hassan

Dopo le nozze civili a Monaco del primo giugno, Charlotte Casiraghi e Dimitri Hassan hanno celebrato sabato 29 le nozze religiose a Saint Remy, in Provenza.

Cerimonia blindatissima di cui non si è saputo nulla fino a che la blogger Eugenia Garavani specializzata in reali ha dato la notizia pubblicando le foto della cerimonia e delle "bomboniere" facendo in questo modo conoscere al mondo la data delle seconde nozze.

Nel primo matrimonio la Principessa Charlotte indossava un abito corto e una collana in omaggio alla nonna Grace Kelly e i due hanno festeggiato insieme a tutti i parenti in maniera molto vivace, con lo sposo che a tarda notte è stato gettato in piscina dai cognati.

Come dicevamo quasi nulla si sa invece delle cerimonia religiosa che si è svolta ieri, se non quello che si può vedere dalle immagini. La sposa indossava un abito con scollo alla Bardot in pizzo bianco e un mezzo velo anni ’60. Lo sposo era in completo bianco con camicia azzurra e cravatta color zafferano.

Il bouquet della sposa era invece semplicissimo. formato da spighe di grano, augurio di fertilità e spighe di lavanda in omaggio alla Provenza dove si sono sposati. Tre diamanti, tutti i gioielli della sposa, due alle orecchie e uno in un collier.

Anche le bomboniere erano in perfetto stile Provenza: dei fuseau di lavanda intrecciati con i nomi di Charlotte e Dimitri e la data delle nozze.

Inutile dire che Charlotte era radiosa nella sua semplicità, un misto di mamma Carolina e nonna Grace che di sicuro se fosse viva, non potrebbe che essere tanto orgogliosa di una nipote così bella e di classe.