Nudo integrale per Giulia De Lellis ma la rete la contesta: "Come fare soldi facili"

Da qualche tempo, Giulia De Lellis ha deciso di lasciarsi andare e di pubblicare sui social immagini hot. È bella, è giovane e ha un grandissimo seguito che la apprezza e la ammira in quel che fa, perché non dovrebbe? Forse è proprio questo il ragionamento che ha portato la compagna di Andrea Iannone a condividere con il suo nutrito gruppo di seguaci immagini senza veli, che hanno estasiato gli oltre 4 milioni di follower dell'influencer.

Lo scatto ha raccolto quasi 400 mila like in poco meno di quattro ore, numeri altissimi per la ragazza, che nell'immagine mette in mostra un fisico perfetto e tonico, completamente nudo. La fotografia è stata realizzata in spiaggia e la pelle di Giulia De Lellis è ricoperta di sabbia. La posizione dell'influencer è tale da non mostrare nessuna parte sensibile, nonostante la ragazza sia completamente senza veli. A commento dello scatto, la compagna di Giulia De Lellis ha scelto un verso della canzone Catch & Release di Matt Simons: " Ognuno ha la sua ragione, ognuno ha la sua strada. Stiamo solo prendendo e rilasciando ciò che si costruisce durante la giornata. Questo entra nel tuo corpo e scorre attraverso il tuo sangue, possiamo dirci i segreti e ricordare come amare."

Sono parole molto forti quelle di Giulia De Lellis, che ha trascritto una canzone non eccessivamente mainstream per descrivere le emozioni che vuole trasmettere con l'immagine condivisa. C'è un accenno di sorriso in lei, mentre con le braccia cinge blandamente le gambe per portarsele al petto. Lo scatto è di David Bellemere, uno dei più importanti e attualmente amati fotografi ritrattisti a livello mondiale, che ha anche commentato il post della De Lellis, ringraziandola e complimentandosi per la sua bellezza. Sono tanti i personaggi famosi che hanno scritto a Giulia, tra lori spiccano Raffaella Mennoia e Noemi, che hanno apprezzato lo scatto. I loro complimenti si aggiungono a quelli dei tantissimi follower che si sono riversati sotto la foto per lasciare un messaggio positivo a Giulia De Lellis. "Meravigliosa da perdere il fiato", "Pazzesca", "Vera meraviglia" , sono solo alcuni dei tantissimi commenti che si possono leggere nel post.