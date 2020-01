La nuova tronista di Uomini e Donne nasconde un segreto? "Era fidanzata fino a due ore prima"

Sara Amira Shaimi ha fatto il suo debutto a Uomini e Donne nei panni di tronista, ma un’accusa potrebbe rendere poco felice il suo percorso nel dating show di Canale 5.

Apparsa sul piccolo schermo da poco meno di un’ora, Sara Amira sembra aver fatto contenti tutti i telespettatori di Uomini e Donne, felici che la redazione abbia scelto una ragazza acqua e sapone, semplice e finora sconosciuta al mondo dello spettacolo. La giovane, originaria di Rieti, è una assistente di volo, ha sempre lavorato per pagarsi l’affitto in un monolocale della Capitale e si è descritta come una ragazza semplice alla ricerca dell’uomo che finalmente la faccia sentire importante.

La presentazione di Sara, quindi, ha accontentato tutti coloro che continuano a rimproverare alla redazione di Uomini e Donne la scelta di personaggi finti, già appartenenti al mondo dello spettacolo, che in realtà vogliono solo guadagnare sedendosi sulla poltrona rossa più ambita di tutti i tempi. Ma, se fino a poco fa la nuova tronista sembrava essere la ragazza perfetta, un’ombra potrebbe annebbiare il suo percorso al trono classico.

Come svelato tramite Instagram story da un ex volto del programma, solitamente informato sui fatti privati dei personaggi che ruotano attorno al mondo di Uomini e Donne, Sara Amira Shaimi non sarebbe una persona limpida come appare. “ Questa ragazza è una ex hostess di volo...ha perso il lavoro e vuole ripartire da Uomini e Donne – ha scritto Amedeo Venza in un post social - .Tra l’altro (cosa da non sottovalutare) era fidanzata fino a due ore prima di andare sul trono...Cominciamo proprio bene ”.

Le parole di Venza, probabilmente, non passeranno inosservata alla redazione di Uomini e Donne, che potrebbe decidere di indagare ulteriormente sui precedenti sentimentali della Shaimi. Che lei abbia scelto il dating show di Canale 5 per un ritorno economico, infatti, potrebbe essere comprensibile, ma il fatto di poter essere stata davvero legata a qualcuno fino a poco prima della sua partecipazione al trono classico, potrebbe creare dei forti dubbi sulle sue reali intenzioni nel programma.