Uomini e Donne sceglie la nuova tronista, è l’assistente di volo Sara Amira

La seconda parte della stagione televisiva di Uomini e Donne vedrà sedere sul trono una nuova protagonista, Sara Amira, presentata al pubblico durante le registrazioni dell’11 dicembre.

Dopo l’uscita di Giulia Quattrociocche, che ha scelto Daniele Schiavon, l’addio di Sara Tozzi, che è tornata con l’ex fidanzato, e il fulmineo abbandono di Veronica Burchielli, la redazione di Uomini e Donne ha preferito selezionare un volto femminile del tutto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Una “politica”, questa, che il dating show di Maria De Filippi ha preferito adottare in seguito ai numerosi imbrogli che negli anni precedenti sono stati orditi da alcuni ex tronisti ai danni della trasmissione. In questo modo, quindi, lo storico programma pomeridiano di Canale 5 sta tentando di riconquistare i propri telespettatori e, sulla poltrona rossa più ambita di sempre, siederà dal prossimo gennaio la giovane Sara.

Assistente di volo, vive a Roma ma è originaria di Rieti, una città dalla quale non riesce a staccarsi nonostante il lavoro la porti a vivere lontano e visitare posti sempre nuovi. Poco avvezza alle telecamere, Sara Amira non ha nascosto l’emozione di essere la nuova tronista di Uomini e Donne sin dal video di presentazione in cui la voce le si è abbassata e più volte il suo volto si è intimidito.

Legatissima alla madre e ai tre fratelli, Sara ha spiegato come la mamma sia la donna più importante della sua vita, colei che ha fatto mille sacrifici pur di non far sentire i figli inferiori rispetto agli altri. Indipendente dal punto di vista economico, la Amira ha raccontato che, quando è a Roma, vive in un monolocale di 25mq che le porta via gran parte dello stipendio. “ Mi sento fortunata, però, perché ci sono tanti giovani della mia età che non hanno un lavoro ”, ha commentato lei, che nella vita ama sorridere sempre. Eppure, proprio le relazioni sentimentali passate, le hanno spento per un po’ il sorriso.