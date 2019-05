Nuova violenta lite in piena notte tra Stefano Orodei e Veera Kinnunen

Il copione si ripete: nuova lite, sempre paparazzata dal magazine “Oggi”, tra Veera Kinnunen e Stefano Orodei. Anche il motivo scatenante della sfuriata tra i due fidanzati in pieno centro a Roma sarebbe sempre lo stesso: Dani Osvaldo, con cui la bellissima modella ucraina fa coppia a “Ballando con le Stelle”.



I tre protagonisti di quello che inizia a sembrare un pericoloso “triangolo” sarebbero stati a cena insieme per chiarire quanto successo la scorsa settimana quando Orodei, accecato dalla gelosia per la sua Veera, che considera 'troppo presa' dal fascino latino di Dani Osvaldo, si era messo a litigare con la sua compagna in pubblico, fino ad arrivare a strattonarla pur di trattenerla, dato che Veera, forse spaventata dalla furia del suo uomo, voleva andare via.

Beccati dai fotografi del magazine “Oggi” che aveva ripreso l’intera sequenza, a Orodei non era rimasto che chiedere scusa a Veera per il suo impulsivo comportamento, sia privatamente che pubblicamente, in diretta, durante l’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”. Ma a quanto pare deve esserci davvero sotto qualcosa se i tre protagonisti di questa vicenda hanno sentito l'esigenza di incontrarsi per appianare la situazione una volta per tutte.

Ma qualcosa deve essere davvero andato storto e tra Stefano e Veera è scoppiato un nuovo e ancor più acceso litigio. Colpa sempre di Dani Osvaldo a cui, secondo “Oggi”, la sua coach Veera non avrebbe tolto gli occhi di di dosso per tutta la serata, scatenando la gelosia del suo compagno a cui è legata da 8 anni.

Stando al magazine, Veera e Dani sono usciti spesso dal locale in modo complice per fumarsi in pace una sigaretta da soli, mentre all’interno del ristorante Stefano Orodei masticava amaro finché non ne ha potuto più e, mentre Dani Osvaldo si è subito allontanato, intuendo la malaparata, Orodei è esploso contro la sua compagna in una lite lunghissima.



La sfuriatra tra i due, stando al racconto dei paparazzi di “Oggi “, è stata estenuante e interminabile, con i due che hanno girato per tutto il quartiere, strattonandosi l’un l’altra e urlando. Il tutto per ore fino all’alba, quando, esausti, Stefano ha convinto Veera a salire con lui in macchina e la coppia si è dileguata, finalmente in silenzio.



