La nuova vita della Regina Elisabetta dopo la Brexit

Con la vittoria di Boris Johnson alle elezioni britanniche la Brexit si fa sempre più vicina. L’uscita dall’Unione Europea, infatti, dovrebbe avvenire alla fine del mese di gennaio. I dubbi restano perché, ancora oggi, si stanno definendo alcuni dettagli. Il risultato delle elezioni però è una vittoria schiacciante per il Primo Ministro. E in tutto questo: quale sarà il futuro per la Regina Elisabetta e la famiglia reale? Cosa cambierà per lei?

La stampa inglese, che ha seguito passo dopo passo l’evolversi della situazione, ha cercato di capire quale sarà il destino della Regina Elisabetta quando il Regno Unito uscirà definitivamente dall’Unione Europea. Ogni cosa resta un’incognita, soprattutto perché la sovrana come tutta la famiglia dei Windsor, non ha potuto votare né tantomeno si è potuta schierare pro o contro la Brexit. Quindi è impossibile riuscire a capire cosa ne pensa la Regina dell’attuale situazione politica. Come da programma, ha incontrato il premier dopo le elezioni e, subito dopo, è tornata ai suoi impegni. La stampa crede che per conoscere qualche dettaglio in più sulla questione, e quindi qual è il pensiero di Elisabetta sulla Brexit, si dovrà aspettare il prossimo 19 dicembre quando la Sovrana si recherà in Parlamento per il suo discorso. Ma non è detto.

A metà del dibattito per l’uscita dall’Unione, nel 2016 la sovrana avrebbe sostenuto l’idea di una Brexit durante una cena privata; un anno dopo, gli esperti di corte, in quel cappello blu cosparso di fiori gialli, hanno visto un chiaro messaggio ambivalente e, durante l’estate del 2018, i media hanno affermato che la sovrana era preoccupata per l’attuale situazione.

Di fatto, la Regina Elisabetta continuerà ad essere al capo del Commonwelth e della Chiesa d’Inghilterra, ma con la Brexit potrebbe trovare qualche problema con la Scozia, dove la famiglia possiede il castello di Balmoral. Anche se in un referendum per l’indipendenza della Scozia, nel 2014, è stato fallimentare, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente. È dal lato economico che tutta la royal family potrebbe subire gravi perdite. La fattoria che la Regina possiede nel Nortfolk, ad esempio, potrebbe costare oltre 700mila sterline l’anno se il Regno Unito smetterebbe di ricevere i fondi provenienti dalla politica agricola. E il principe Carlo, appassionato di agricoltura, potrebbe perdere circa 100mila sterline l’anno per questo motivo.

Ma tutti gli accordi sono ancora da definire quindi non è detta l’ultima parola. Bisognerà aspettare la ratifica del trattato per conoscere il destino del Regno Unito e della Famiglia Reale.