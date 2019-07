Nuove accuse di molestie per Kevin Spacey, interrogato da Scotland Yard

Nuovi guai in vista per l’attore Kevin Spacey, che come riporta Variety, deve fronteggiare nuove accuse di molestie. Soltanto qualche giorno fa il suo principale accusatore aveva ritirato le accuse di molestie sessuali nei suoi confronti, ma ora l'attore americano è finito di nuovo nel mirino degli inquirenti, stavolta provenienti dalla Gran Bretagna.

Spacey si è sottoposto all’interrogatorio di Scotland Yard volontariamente a maggio ma non è in stato di arresto, sebbene le indagini sono tutt’ora in corso. I reati per i quali l’attore di “American Beauty” è stato ascoltato sarebbero accaduti in Gran Bretagna tra il 1996 e il 2013. “ A maggio 2019 l'uomo è stato ascoltato volontariamente negli Stati Uniti dalla polizia Metropolitana britannica” , ha rivelato Scotland Yard, specificando che “non è stato arrestato. Le indagini sono in corso”. Il legale di Spacey non ha rilasciato alcun commento a riguardo, ma per ora l’attore non deve rispondere formalmente di alcun capo d'imputazione.

Le accuse a Spacey risalirebbero per la maggior parte al periodo in cui era direttore dell’Old Vic Theatre di Londra, dal 2003 al 2015. Le vicende giudiziarie d'oltreoceano dell’attore di House Cards hanno invece subito una svolta inaspettata qualche giorno fa, quando il giovane che lo aveva trascinato in tribunale, ha ritirato la denuncia per molestie nei suoi confronti. Non è chiaro cosa abbia fatto desistere il giovane dal proseguire con il processo, ma pare che il cellulare della presunta vittima, mai consegnato in tribunale, potesse costituire una prova a favore di Spacey.