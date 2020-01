Nuove tensioni a corte: Kate non invita Meghan al suo compleanno

L’anno nuovo non è iniziato al meglio per i reali inglesi. Il 2019 si era concluso con diversi rumor e pettegolezzi che riguardavano la vita privata di Kate Middleton. Infatti sul web impazza la notizia di una probabile crisi di matrimonio con il principe William e di un possibile divorzio tra i due. Ma non è tutto. Ora che Meghan Markle è tornata a Londra, dopo il suo viaggio-relax in Canada, i tabloid parlano di nuove tensioni tra le due duchesse, tanto che si ipotizzano ancora una volta litigi e dissidi tra Kate e la Markle. Voci mai del tutto confermate, eppure secondo le ultime indiscrezioni, le due donne non riuscirebbero proprio a trovare il modo di mettere a tacere i pettegolezzi. L’atteggiamento di Meghan non aiuta, ma di certo, neanche quello della Middleton.

A gettare benzina sulla questione, come sempre, ci hanno pensato i magazine inglesi i quali hanno riportato una notizia che subito ha fatto il giro del web. Secondo le ultime voci di corridoio, per il compleanno di Kate Middleton che verrà festeggiato il 9 gennaio, al piccolo party in suo onore, l’invito non sarebbe stato esteso né a Meghan né tanto meno ad Harry. Il motivo? La stampa non riesce a trovare una spiegazione in merito al gesto della Middleton, affermando e ipotizzando che la moglie di William vorrebbe trascorrere il compleanno con i suoi affetti più grandi ed evitare eventi di importanza mediatica. La scelta sarebbe legata a tutto quello che sta accadendo in famiglia nell’ultimo periodo. Kate Middleton, conscia dello scandalo del Principe Andrea e delle voci sul suo divorzio, vorrebbe mantenere il profilo basso così da evitare che la stampa possa azzardare ipotesi non del tutto fondate. Come riportano i ben informati, anche lo scorso anno Kate non ha invitato Meghan al suo compleanno, ma se lo scorso anno la notizia è passata quasi inosservata, oggi e alla luce dei fatti, la situazione resta più complicata del previsto.

Ci sarà un party per il compleanno della duchessa, ma sarà infornale e casalingo. Si svolgerà nella villa reale di Anmer Hall a Nortfolk, e la Middleton inviterà qualche amico stretto, e poi il fratello e ovviamente i genitori. L’intenzione è trascorrere una serata tranquilla in famiglia. E, secondo le ultime indiscrezioni, anche Rose Hansbury, l’amica di William, sarà presente all’evento. Un motivo per Kate per marchiare il territorio?