Nuovo album e nuovo singolo per Mika

È disponibile da oggi in streaming e in download il nuovo singolo di Mika che anticipa l’uscita del nuovo album, previsto per il 4 ottobre. Con il titolo di "Ice Cream" il celebre artista torna a calcare la scena musicale contemporanea dopo un lungo periodo di assenza.

Le nuove canzoni sono arrivate dopo due anni di duro lavoro, il singolo come tutto l’album di Mika, è stato registrato fra Miami, Londra e la campagna toscana. Ma non è tutto, perché è in fase di organizzazione anche un tour che toccherà alcune capitali europee. Il primo concerto è previsto il 10 novembre nel cuore di Londra per proseguire poi in Spagna, Francia, Belgio, Lussenburgo Olanda e anche l’Italia.

Artista eclettico e straordinariamente versatile, ha partecipato infatti come giudice per X-Factor e ha condotto in Rai "Casa Mika", ha debuttato con la hit "Grace Kelly" e da lì in poi è stato un susseguirsi di grandi successi, fra album, video musicali e tour da tutto esaurito. Nella sua breve ma fulminante carriera, Mika ha venduto oltre 10 milioni di dischi.

"Ice Cream" che si preannuncia essere una hit per estiva, è stata scritta da Mika e in collaborazione con Dan Black. Il nuovo album con etichetta Universal dal titolo "My Name is Michael Holbrook" è atteso per il mese di ottobre.