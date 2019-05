Il ritorno di Mika: “Ho affrontato problemi personali dolorosi”

Mika è tornato. Dopo tre anni di silenzio, il cantante libanese naturalizzato inglese sta per lanciare Ice Cream, il primo singolo del suo nuovo album. Una canzone che si candida ad essere il tormentone dell’estate 2019 e manifesta una freschezza “artpop”, figlia però di un periodo difficile. In un post affidato al suo account Instagram, l’ex giudice di X-Factor ha infatti confessato che questo lavoro arriva dopo una fase complicata della sua vita.

“ Questa canzone – scrive Mika – è stata scritta in un giorno di estremo caldo ad agosto. Erano le ultime settimane di scrittura per il nuovo album: un periodo che è durato due anni. Attraverso la scrittura ho affrontato problemi personali, seri e a volte molto dolorosi. Alla fine mi sono sentito più leggero e libero ”.

Mika torna dopo un periodo molto difficile

Quali siano questi problemi di natura personale, Mika non l’ha confessato. La sua ultima apparizione pubblica risale allo scorso gennaio, quando è stato ospite d’eccezione della quinta puntata di La Compagnia del Cigno, la fiction di Ivan Cotroneo e Monica Rametta andata in onda su Rai1. Prossimamente lo rivedremo ai Music Awards all’Arena di Verona (4 e 5 giugno, su Rai1) e nella seconda data palermitana di Radio Italia Live, che si terrà sabato 29 giugno al Foro Italico (su Radio Italia TV, Nove e Real Time).