Nuova fiamma per Bianca Atzei?

Potrebbe essere tornata la felicità nella vita sentimentale di Bianca Atzei: pare, infatti, che la cantante si sia fidanzata con un volto noto della tv, la Iena Stefano Corti.

Dopo la travagliata fine della relazione con Max Biaggi, Bianca non era più riuscita a legarsi ad un altro uomo: nonostante la rottura sia avvenuta nel 2017, la Atzei non è stata in grado di superare in breve tempo il dolore per un amore finito come “un fulmine a ciel sereno”. Lei, che ha tentato di superare il periodo triste partecipando anche a L’Isola dei famosi, non nascose davanti alle telecamere del reality show i pensieri che ancora nutriva nei confronti di Max Biaggi e i momenti bui vissuti in seguito a quel fallimento.

Oggi, però, il sorriso pare essere tornato sulle labbra di Bianca Atzei: come documentato dal settimanale Diva e Donna, la cantante è stata avvistata durante una passeggiata mano nella mano con Stefano Corti, inviato de Le Iene che lavora in coppia con il collega Alessandro Onnis. Così come la Atzei, anche lui è reduce da una importante storia d’amore vissuta con Veronica Ruggeri, volto noto dello show di Italia 1, terminata poche settimane fa, ed è padre di un bambino nato da una precedente storia. Intanto, mentre l'amore sembra essere tornato nella vita della cantante, anche la carriera pare stia procedendo a gonfie vele. A breve, Bianca pubblicherà il suo nuovo singolo e, come annunciato via social, per lei si tratta di qualcosa di nuovo: "[...] Io cresco e cambia anche il modo di approcciarsi alla mia musica - scriveva giorni fa su Instagram - . A Maggio sentirete qualcosa di nuovo, diverso, maturo".