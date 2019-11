Nuovo amore per Eros Ramazzotti? L’indiscrezione che ha fatto il giro del web

La fine del matrimonio fra Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo 10 anni di amore incondizionato, ha popolato le prime pagine dei settimanali di gossip per tutta l’estate (o quasi). I due si sono detti addio civilmente e ora entrambi hanno voltato pagina. Mentre la Pellgrinelli è già fra le braccia di Charley Vezza, Eros Ramazzotti invece per un breve periodo di tempo ha preferito stare lontano dal flash dei fotografi per cercare di ricostruire la sua vita privata. E come riportano alcuni gossip, non ancora confermati, pare che il celebre artista ha già trovato un nuovo interesse amoroso. Si tratterebbe di Carolina Stramare, ex Miss Italia.

A diffondere l’indiscrezione che in pochissimo tempo ha fatto il giro del web, è stato il settimanale Spy il quale rivela che i due, soprattutto nell’ultimo periodo, sono molto vicini e quindi legati da una relazione sentimentale. Il magazine avrebbe ricostruito la faccenda attraverso uno scambio di messaggi dell’ex Miss Italia. La giovane avrebbe ricevuto da un noto cantautore romano un sms di congratulazioni e, il nome di Eros Ramazzotti, sarebbe in cima alla lista. E proprio questo scambio di messaggi sarebbe la causa della rottura fra la modella e l’imprenditore Alessio Falsone, una storia durata appena otto mesi. Tornata single, avrebbe risposto con piacere alle attenzioni di Ramazzotti. In una delle prime interviste da donna più bella d’Italia, la Stramare avrebbe confidato che il messaggio da parte di Eros Ramazzotti non pura invenzione. Nel rispondere ai suoi complimenti, la Miss avrebbe rivelato inoltre che sulla caviglia ha un tatuaggio che riprende una frase tratta da uno delle sue canzoni. E il cantautore avrebbe persino inviato la modella a uno dei suoi concerti.

La situazione però non è chiara perché, se da una parte l’artista non risponde né tantomeno smentisce i rumor che circolano sul suo conto, la Miss Italia è bersagliata su più fronti. "I sentimenti possono cambiare", rivela in una recente intervista, facendo riferimento al suo ex. Ma il rumor si ingigantisce sempre più e la Stramare prende finalmente la parola in una stories su instagram, mettendo a tacere il pettegolezzo. "Sono solo una grande fan di Eros Ramazzotti - esordisce -. Ho letto diverse cose sul mio conto e ci tengo a smentire tutte le illazioni che sono circolate negli ultimi giorni. Credevo che non avessi bisogno di farlo, speravo di non dover ricorrere ai social per parlare della mia vita privata, ma invece è necessario. Eros è un artista che stimo. Tutto quello che è successo tra noi è stato solo un semplice scambio di messaggi". Sarà vero?