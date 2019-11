Eros Ramazzotti è la causa della rottura tra Miss Italia e il fidanzato?

Si torna a parlare di Eros Ramazzotti e Carolina Stramare, Miss Italia in carica che ha recentemente dichiarato di essere tornata single.

Il nome della giovane 27enne ligure era già stato accostato a quello del cantante romano che, come raccontato da lei stessa, le aveva inviato un messaggio di congratulazione per la vittoria della fascia di più bella d’Italia. Lei, fan sfegatata di Ramazzotti, aveva rivelato di aver tatuato sulla caviglia una frase tratta dal brano ‘Mamarà’ - 'Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così' -, uno dei preferiti della madre da poco scomparsa. Quel messaggio da parte del cantante aveva ricevuto risposta e, dal canto suo, apprendendo la passione di Carolina per la sua musica, Eros l’aveva invitata ad un suo concerto.

Lei, però, aveva messo a tacere qualunque ipotesi di flirt, precisando di essere fidanzata e di considerare il cantante “un po’ troppo maturo per me”. Le cose, nel frattempo, sembrano essere radicalmente cambiate: come raccontato dal settimanale Spy, pare che dietro la rottura del legame tra la Stramare e il fidanzato Alessio Falsone, ci sia proprio lo zampino di Eros Ramazzotti. In una intervista, Miss Italia aveva spiegato di aver interrotto la storia con il compagno per dare priorità ai numerosi impegni di lavoro arrivati con la vittoria della fascia di più bella. Carolina, dunque, raccontava di aver preferito mettere in stand by l’amore per dedicarsi alla professione, senza escludere la possibilità di un riavvicinamento in futuro.

Ad oggi, però, qualcosa potrebbe essere mutato nella vita della Stramare e in quella di Eros Ramazzotti, reduce dalla fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli. Che possa davvero essere nato del tenero tra il cantante e Miss Italia o si tratta di gossip privi di qualunque fondamento? Per il momento, da parte di entrambi, non è giunta alcuna smentita in merito.