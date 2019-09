Un nuovo amore per Lady Gaga? Avvistata insieme a Dan Horton a un concerto dei The Cure

Ci sono diversi rumor, ancora non confermati, sulla vita privata di Lady Gaga. L’artista vincitrice di un Premio Oscar avrebbe trovato l’amore, come ha riportato il magazine E!news, e non si tratterebbe di Bradley Cooper ma di Dan Horton. Lui è un ingegnere acustico e da qualche tempo si sarebbe legato sentimentale a Lady Gaga. A rivelarlo? Alcune foto che sono trapelate in rete durante un concerto a Los Angeles dei The Cure.

Questi gossip sarebbero confermati da una fonte vicina all’artista che, intercettata dal settimanale americano, avrebbe parlato di una romantica storia d’amore fra Lady Gaga e Dan Horton. "Al concerto si sono diverti insieme, hanno ballato come matti – afferma la gola profonda -. La Gaga è davvero presa da Dan. Le piace, prova dei sentimenti per lui, ma non vuole affrettare le cose per evitare di mettere a rischio il rapporto – continua -. Mi ha rivelato che Dan è simpatico e che riesce sempre a farla ridere. Sono molto carini insieme, entrambi sono a loro agio".

Le fonti parlano anche di un bacio appassionato fra i due ma, anche questa, è un’indiscrezione che non ha ricevuto ancora conferme. Per Lady Gaga questo è stato un anno denso di soddisfazioni, ma anche di tanti problemi di cuore. Se il successo di A Star Is A Born ha regalato una nuova linfa alla sua carriera, la vita amorosa è stata molto travagliata. Dopo il rumor su Cooper, con il bel Dan Horton ha finalmente trovato la sua anima gemella?