Chi è Dan Horton, il nuovo flirt di Lady Gaga?

Da giorni non si fa che parlare di lui, l’uomo comparso al fianco di Lady Gaga, il musicista Dan Horton. La foto del loro bacio appassionato ha fatto il giro del web e ha messo a tacere le voci sulla presunta relazione tra la pop star e Bradley Cooper.

Forse è un po’ presto per considerarlo come il “nuovo fidanzato” di Lady Gaga, ma tutto fa pensare che questo flirt possa diventare presto “una cosa seria”. Anche a giudicare dall’attacco di gelosia della ex moglie di lui, l’attrice Autumn Guzzardi. Ma chi è il nuovo presunto fidanzato di Lady Gaga?

Dan Horton ha 37 anni, ed è nato a Nashiville, nel Tennessee. Si è laureato a San Francisco ed è un tecnico del suono, ma non uno qualunque. L’artista Lenny Kravitz “ non può fare a meno di lui durante i suoi tour ”, almeno secondo quanto è riportato dal giornale E! News. Nel 2012 il cantante lo avrebbe contattato personalmente per convincerlo a iniziare una collaborazione.

E non è il solo. Dan Horton ha lavorato in questi anni anche con Camila Cabello, Bruno Mars, Justin Timberlake , Taylor Swift e Jay-Z. Nel 2011 era nella troupe del film “Glee: The 3D Concert Flick” e dal 2014 al 2017 era uno dei tecnici del suono nel programma tv di Jimmy Fallon, “Tonight Show”.