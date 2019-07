Il nuovo amore di Lady Gaga. La ex moglie di lui non approva e commenta: "Poker face"

La gelosia è un piatto freddo e dopo anni può fare inaspettatamente ritorno. È quello che è successo all’attrice Autumn Guzzardi, ex moglie di Dan Horton. L’uomo è un bravo tecnico del suono, ha collaborato con star di fama internazionale come Ariana Grande e Justin Timberlake. Ma non è diventato famoso per questo: nelle ultime ore è uno dei nomi più ricercati sul web perché è il nuovo fidanzato di Lady Gaga.

Mentre molti pensavano che si stesse contendendo Bradley Cooper con la modella Irina Shayk, la cantante sfruttava le voci sul suo conto per depistare l’attenzione dal suo vero nuovo amore. Lady Gaga e Dan Horton hanno iniziato a lavorare insieme nel novembre scorso e tra una prova e l’altra sarà probabilmente nato il loro amore. Hanno deciso di rendere pubblica la loro relazione solo pochi giorni fa, mentre erano insieme a un brunch a Los Angeles, sotto gli occhi di tutti, paparazzi compresi.

Il giornale People ha pubblicato le foto in esclusiva, che mostrano la coppia dividersi tra chiacchiere “ fitte fitte ” e baci appassionati. Tra i lettori della rivista insoddisfatti per lo scoop, c’è Autumn Guzzardi, rimasta single dopo la separazione dal marito. L’attrice e Dan Horton si erano sposati nel 2013, ma il loro amore è finito dopo pochi anni. Nel 2018 fu proprio lei a chiedere la separazione per “ differenze inconciliabili” . Ora, però, vedere il suo ex tra le braccia di un’altra donna non deve averle fatto molto piacere.

Ha così pubblicato sul suo profilo Instagram un suo primo piano con la didascalia: “ Poker face” . La frecciatina nei confronti della cantante è più che esplicita, visto che questo è uno dei brani più celebri di Lady Gaga. Ma il commento, sebbene molto ironico, non è piaciuto ai fan della cantante, i così detti “piccoli mostri”, che hanno invitato Autumn Guzzardi a lasciar in pace la pop star. “ Ti consiglio di non colpire Lady Gaga, i suoi fan ti divoreranno ”, ha scritto un follower. “ Se sei un’ex ci sarà un motivo ”, le ricorda un’altra utente.

Ma avranno fatto bene a scaldarsi così tanto i fan di Lady Gaga? E se fosse solo una mossa pubblicitaria? L’attrice non è poi così famosa e la sua pagina Instagram non raggiunge nemmeno i mille follower. Questo improvviso attacco di gelosia, certamente, le ha portato un momento di notorietà, di cui Lady Gaga non si curerà affatto. Ora la pop star ha la mente piacevolmente impegnata.