A star is born rimarrà solo un film: Lady Gaga ha un nuovo amore, ma non è Bradley Cooper

Nella vita di Lady Gaga c’è un nuovo amore. Ormai da tempo si respirava nell’aria questo gossip, ma no, non è Bradley Cooper. Le foto pubblicate in esclusiva dalla rivista People mettono a tacere per sempre i fan di A star is born, che a quanto pare, rimarrà solo un film.

La cantante di origini italiane è stata vista in atteggiamenti intimi con il suo tecnico audio, Dan Horton. I due si sono incontrati per un brunch al ristorante Granville a Los Angeles. “ Si stavano baciando mentre parlavano molto profondamente ", ha raccontato un passante a People. I camerieri del ristorante hanno rivelato che la coppia è stata nel locale per almeno un’ora. Il loro tavolo era vicino alle finestre, in bella vista. Così fan e paparazzi non si sono fatti scappare l’occasione. Mentre uscivano, Lady Gaga si è rifiutata di fare foto con i suoi ammiratori che l’avevano riconosciuta, evitando così domande indiscrete.

Dan Horton sembra essere molto geloso della sua privacy: il suo profilo Instagram è chiuso e ha solo 800 follower. Ma come si evince anche dalla sua biografia, vanta collaborazioni con star di tutto rispetto, come Ariana Grande, Camila Cabello , Bruno Mars, Justin Timberlake e la stessa Lady Gaga. La cantante ha iniziato a lavorare con lui nel novembre dello scorso anno e solo poco tempo dopo è stata annunciata la fine della relazione con il suo storico fidanzato, Christian Carino. Amici di Lady Gaga hanno attribuito all’eccessiva gelosia di lui la causa della rottura: il suo ex agente la “ cercava tutto il tempo e le mandava un sacco di messaggi ”. Ma analizzando i tempi, potrebbe non essere l’unico motivo ad aver portato la cantante a troncare la relazione.

Ora Lady Gaga ha deciso di venire allo scoperto, forse per interrompere definitamente le voci sempre più pressanti che l’accusavano di essere l’amante di Bradley Cooper. L’amore tra i due era solo finzione e i fan hanno continuato a vedere ciò che desideravano anche a telecamere spente. Lady Gaga, forse, avrà sfruttato l’occasione per godersi il suo vero nuovo amore, lontano da occhi indiscreti. Ma ora la situazione si era fatta troppo pesante e la pop star è stata costretta a scoprire i giochi e a smettere di recitare.