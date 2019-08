Nuovo amore per Lapo Elkann? Il rampollo di Casa Agnelli insieme a una modella

È il settimanale Oggi che riporta uno scoop dell’ultimo minuto. Dalle prime indiscrezioni trapelate in rete, Lapo Elkann pare che abbia trovato un nuovo interesse amoroso. Il rampollo di Casa Agnelli si sarebbe legato a una giovane e prorompente modella di origini africane.

Le immagini sono state pubblicate dal settimanale che mostrano un Lapo felice e sorridente, mano nella mano con Laila. Le foto risalgano a qualche giorno fa, quando Elkann e la modella si sono rifugiati a Saint Moritz per una breve vacanza. Il nuovo interesse amoroso di Lapo vive a Londra, è di qualche anno più giovane di lui e pare essere innamoratissima. Abbracciati, complici e incuranti dei flash, i due camminano sereni fra le vie più chic della città.

Solo un paio di mesi fa Lapo Elkann è stato fotografato insieme alla modella russa Tanya Frolova. I due si sono goduti qualche giorno di relax in barca, ma dopo quel piccolo intramezzo, la relazione pare sia finita in una bolla di sapone. Con Laila si tratta di vero amore oppure no? La vita sentimentale di Lapo resta ancora molto turbolenta, ma sono lontani i giorni dei party a base di alcol e droga che hanno popolato i rotocalchi e le notizie di cronaca mondana. Non resta che attendere il prossimo scoop e capire se la passione fra i due durerà più del previsto.