Nuovo amore in vista tra Asia Argento e Andrea Preti?

C'è una nuova coppia che sembra prendere forma e che potrebbe accendere gli amanti del gossip. Loro sono Asia Argento e Andrea Preti, che pare si stiano frequentando in gran segreto da qualche settimana.

A dare l'annuncio è stato il settimanale Chi nelle sue chicche di gossip e anche se ancora tra i due non si può parlare di amore, pare che per il momento siano comunque già molto intimi. Asia Argento è reduce da una storia complicata finita in tragedia solo pochi mesi fa ed è ancora nel mezzo del ciclone per lo scandalo di Tony Bennet. Andrea Preti, invece, è stato a lungo il compagno di Claudia Gerini, affascinante attrice molto più grande di lui, con la quale la relazione è naufragata.

Oggi, sembra che entrambi trovino nell'altro molti elementi in comune e che il loro feeling sia in perenne ascesa. Ancora non si mostrano in pubblico insieme, tanto meno sui social, eppure chi li ha visti dice che stia nascendo qualcosa di importante. Il modello e l'attrice, almeno a prima vista, non sembra abbiano molto in comune, eppure sono proprio le diversità che spesso fungono da miglior collante.

Asia Argento è una donna volitiva, caratterialmente tanto forte quanto fragile, che ha avuto al suo fianco sempre uomini dal carattere particolare. Dal cantante Morgan ha avuto una figlia, Anna Lou, che adesso è maggiorenne e sta cercando la sua indipendenza e la sua strada lontana da quella dei genitori, presenze senz'altro ingombranti per qualunque giovane adolescente. Andrea Preti è un affascinante modello che ha messo in mostra le sue doti partecipando qualche anno fa all'Isola dei Famosi ma da allora ha abbandonato la strada della tv per proseguire su quella della moda, dove è uno dei modelli italiani più apprezzati. Come si evolverà questa conoscenza?