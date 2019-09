Un nuovo film di Spider-Man nel 2021

Qualche settimana fa la frattura fra Marvel e Sony sembrava irreparabile. I due colossi dell’intrattenimento, che insieme hanno portato sul grande schermo il personaggio di Spider-Man, interpretato da un convincente Tom Holland, pare siano riusciti a risanare la crepa. Infatti si profila all’orizzonte un nuovo film per il personaggio nato dalla penna di Stan Lee e, soprattutto, il "bimbo ragno", continuerà a far parte dell’Marvel Cinematic Universe.

Le due case di produzioni continueranno a essere produttori del franchise e porteranno entro il 16 luglio 2021 il terzo film di Spider-Man, confermando sotto la maschera del super-eroe l’apprezzatissimo Tom Holland. La rottura tra la Sony e la Marvel sembrava imminente, ma è durata poche settimane dato che, come riportano i settimanali americani, si sarebbe trovato un accordo per continuare a lavorare insieme serenamente. Dalla Sony si dicono molto felici di aver trovato un accordo. Se così non fosse stato, il destino di Spider-Man sarebbe stato poco roseo.

I diritti cinematografici del marchio sono stati sempre di proprietà della Sony, almeno dal 1999. Nel 2015 un accordo con la Disney, attuale proprietaria della Marvel, aveva permesso alla Casa delle Idee di partecipare al film e di dividere gli utili. Proprio a causa di queste percentuali l’accordo stava per disgregarsi. Per fortuna così non è stato.