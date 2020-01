I dissidi e le tensioni con Kate dietro la rottura di Meghan

Oggi ci sarà il tanto atteso vertice Reale, organizzato dalla Regina Elisabetta, per cercare di scrivere la parola fine al burrascoso royal divorce di Meghan e di Harry. Si crede che al centro delle discussioni ci saranno argomenti molto importanti e particolari: come una vera e propria riorganizzazione di tutta la dinastia dei Windsor. La vicenda però si arricchisce di un nuovo dettaglio. E l’ago della bilancia potrebbe essere proprio Kate Middlton che, fino a questo momento, ha assistito agli eventi con apprensione e preoccupazione. Sì, perché la moglie di William non è stata presa in considerazione in merito alla crisi di famiglia, ma in queste ore frenetiche, la Regina avrebbe chiesto un colloquio lampo proprio con la Duchessa di Cambridge. Il motivo? il suo rapporto con Meghan.

La sovrana vuole vederci chiaro. Non riesce proprio a capire il motivo di questa spaccatura all’interno della famiglia e, soprattutto, non riesce a credere che la scelta di separarsi dalla corona da parte dei Duchi sia stata presa così all’improvviso, da un giorno all’altro e senza nessun motivo plausibile. In questa equazione potrebbe rientrare Kate Middleton, la mina vagante della situazione. Potrebbero tornare a galla i dissidi (mai confermati) che ci sarebbero stati fra lei e Meghan. Elisabetta, almeno fino a questo momento, non ha mai badato a tutti i rumor e i pettegolezzi sulle due altezze reali, ma alla luce dei fatti, urge conoscere ulteriori dettagli in merito. E pare che ci sarebbe un fondo di verità.

Come rivelano alcuni tabloid inglesi, i dissidi tra Meghan e Kate Middleton erano più che veri, anzi erano sotto gli occhi di tutti. La duchessa di Sussex non avrebbe mai digerito la perfezione di Kate e l’impossibilità di reggere il suo confronto. Secondo quanto trapelato dal fantomatico incontro fra la regina e la moglie di William, questo stato d’animo di Meghan avrebbe spinto la duchessa ad allontanarsi dalla vita di Corte e a ritagliarsi uno spazio indipendente con Harry e il piccolo Archie. Se così fosse, una delle cause scatenati della Megxit, sarebbe proprio il rapporto conflittuale che Meghan avrebbe avuto con la Middleton. Proprio per questo motivo la Sovrana vorrebbe capire perché Meghan non si sarebbe sentita all’altezza e perché Kate non avrebbe impedito tutto questo. Domande che, per il momento, restano senza risposta anche perché la situazione nel cuore di Londra è in continuo movimento. Le notizie si rincorrono ma alcune di queste potrebbero essere anche pettegolezzi per nulla fondati.