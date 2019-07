Il nuovo tatuaggio della Corvaglia non piace ai fan: "Come rovinarsi una spalla"

Maddalena Corvaglia continua a sorprendere i suoi fan di Instagram condividendo scatti che la ritraggono in forma smagliante, nonostante ormai sia vicinissima ai 40.

L’ex velina, infatti, ha recentemente sfoggiato un costume intero alla Baywatch esibendo un nuovo tatuaggio sulla spalla sinistra. A corredo del post, la didascalia: “Possono piacere oppure no... Ma i tatuaggi hanno un sacco da raccontare. Vi presento la mia ultima creatura” . Il disegno impresso sulla pelle rappresenta il volto della sua bambina, la piccola Jamie avuta con l’ex marito Stef Burns, mentre a fare da sfondo c’è la testa di una tigre.

Tuttavia, sembra che la sua scelta non sia stata tanto gradita da alcuni follower. C’è chi ritiene che il tatoo sia “da camionista” e chi osserva: “Come rovinarsi una spalla”. Ma si leggono tanti altri commenti non proprio lusinghieri: “Mamma mia non si può guardare” , “Non sempre tatuaggi e donne vanno d’accordo” , “Terribile” .

C’è poi chi un po' più ottimista commenta: “Forse troppo grande per la tua spalla. Magari leggermente più piccolo sarebbe stato meglio, ma ognuno fa ciò che vuole” .

Fortunatamente, però, c’è chi riesce ad andare oltre e a comprendere il vero significato che si nasconde dietro quel disegno: l’immenso amore di una madre per la propria figlia.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?