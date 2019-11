Olivia Colman, la star di "The Crown", prende le difese di Meghan Markle

Manca pochissimo al lancio della terza stagione di The Crown, la serie tv di Netflix che esplora la vita della royal Family. Il 17 novembre sarà Olivia Colman, premio Oscar per "La Favorita", che prenderà il posto di Claire Foy nel ruolo della Regina Elisabetta II. La celebre attrice inglese avrà il compito di traghettare la serie tv e la vita dei reali inglesi verso la modernità, in un periodo in cui la storia recente di Londra è stata sconvolta da grandi cambiamenti. The Crown è un must per chi è in cerca di un prodotto elitario e soprattutto piace a chi vuole vivere la vita di palazzo in prima persona, dato che la serie tv di Netflix, ha la sagacità e l’intelligenza di umanizzare il volto dei reali.

Durante la presentazione ufficiale della serie tv, come ha riportato il Mirror, Olivia Colman è stata interrogata su diversi argomento e, in quel contesto, si è lanciata in una vera e propria invettiva verso quei tabloid che stanno screditando la Corona e, soprattutto, Meghan Markle. "Quando ho indossato per la prima volta i vestiti della Regina Elisabetta, fin da subito ho capito il tipo di pressione a cui i reali sono sottoposti – esordisce l’attrice -. I membri della famiglia sono bersagliati da tutti, i media in primis".

Il discorso inevitabilmente si è spostato poi su Meghan e il Principe Harry, i quali di recente, sono presi di mira per via delle loro scelte poco ortodosse e per la voglia di non seguire alla lettera i dettami di Corte. Olivia Colman soprattutto prende le difese di Harry, affermano che la scelta di denunciare la stampa, è stato un atto lecito e dovuto. "Alcuni tabloid sono il male puro. Sono stati estremamente cattivi con Meghan e il Principe – afferma-. E questo vuol dire tanto, e fatico a capire perché si possa essere così perfidi nei confronti di un altro essere umano – e poi aggiunge -. Lo dico perché ho una certa affinità con Meghan. Condivido molte delle sue istanze". Inoltre l’attrice avrebbe rivelato il suo punto di vista in merito alla notizia che sta popolando le pagine dei settimanali inglesi e che ha diviso l’opinione pubblica. "Tutti vogliono trascorrere il Natale in intimità con la propria famiglia. Se Meghan andrà a Los Angeles non vedo dove sia il problema".

Le parole pungenti della Colman non sarebbero state digerite dai corrispondenti i quali, strenuamente, hanno difeso il loro diritto alla cronaca.