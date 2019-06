Olivia Culpo incoronata da Maxim: è la donna più sexy del mondo

Il nome di Olivia Culpo, ai più, potrebbe non dire nulla almeno per il momento. Questa giovane modella classe 1992 è però destinata a far parlare molto di sé. La rivista maschile Maxim l'ha incoronata recentemente come “donna più sexy del mondo. Si è impossessata dello scettro che l'hanno scorso venne assegnato alla statuaria Kate Upton e, prima ancora, a bellezze del calibro di Taylor Swift o Miley Cyrus.

Per chi segue la moda ed è appassionato di concorsi di bellezza, Olivia Culpo non è un volto nuovo. Già nel 2012 vinse il titolo di Miss America prima di conquistare quello di Miss Universo nello stesso anno. Da allora la sua carriera non ha mai subito battute d'arresto e scorrendo le sue foto sui social non è difficile capirne il motivo. Proprio sul suo profilo Instagram (che conta oltre 4 milioni di seguaci) appare la foto della copertina che Maxim le ha dedicato nel numero di luglio. Uno scatto decisamente hot e seducente, che la vede ritratta con indosso lingerie di seta e di pizzo color pesca. Olivia non ha il reggiseno nell'immagine di copertina di Maxim per rendere il tutto ancora più sensuale. “ Ho sempre guardato con grande ammirazione la rivista Maxim. Ci sono state così tante donne intelligenti e di successo che hanno ispirato me e la mia carriera in innumerevoli modi, il che rende questa cover così significativa per me. Ancora non sembra vero! ” ha scritto Olivia Culpo su Instagram, ringraziando il magazine che le ha dato questa grande visibilità e riconoscimento.