Oprah Winfrey ha convinto Meghan e Harry ad allontanarsi dai Royal?

Oprah Winfrey avrebbe avuto un ruolo nella scelta di Meghan Markle e il Principe Harry di rendersi indipendenti.

Secondo quanto riporta il Sun, la popolare conduttrice statunitense, grande amica della madre della duchessa Doria Ragland, avrebbe consigliato ai duchi di Sussex di abbandonare la Royal Family, per diventare una coppia di potere all’estero. Winfrey, tra gli invitati al Royal Wedding, non ha smentito di aver incoraggiato la dichiarazione di indipendenza della coppia, aggiungendo però che i due “ non abbiano bisogno di aiuto per capire cosa sia meglio per loro ”. “ Mi preoccupo per entrambi - ha detto la conduttrice - e sostengo qualunque decisione prendano per la loro famiglia ”.

Secondo una fonte anonima, Oprah è stata la prima persona a incoraggiare Harry e Meghan a liberarsi della Royal Family, per costruire un proprio marchio e lavorare su esso. In effetti un marchio già c’è: si tratta di Sussex Royal, registrato da Meghan e Harry su oltre 100 proprietà nel Regno Unito e con un fatturato stimato in 500 milioni di dollari. Il marchio riguarderebbe anche abbigliamento, fotografia, cartoline e altro.

Nei giorni scorsi, i duchi di Sussex hanno annunciato che divideranno la loro residenza tra il Regno Unito e il Nord America, conservando il Frogmore Cottage come loro seconda casa, ma rendendosi indipendenti, soprattutto economicamente dalla Royal Family. Per molti questo spostamento equivale a un trasferimento in Canada, nazione che ha ospitato Meghan e Harry durante la loro pausa di sei settimane dai loro doveri reali. Degli amici hanno offerto comunque una casa a Malibu ai Sussex. Non si sa tuttavia quanto questo sia fattibile.

Intanto Meghan è tornata in Canada, lasciando Archie con il padre - tra l’altro impegnato in colloquio con la Regina Elisabetta II, che ha frenato in merito ai piani dei Sussex. Si ritiene che il Principe Carlo abbia minacciato di tagliare i fondi alla coppia, fondi che consistono in 2 milioni di sterline, se loro dovessero abbandonare completamente i loro doveri reali. Si dice che la sovrana fosse “ profondamente sconvolta ” dall’annuncio, mentre il Principe William sia stato “ incandescente di rabbia ”.

Si ritiene che la questione non si esaurirà a breve, anzi richiederà molto tempo. Il proclama di emancipazione di Harry e Meghan è giunto dopo le affermazioni, rese in un documentario dalla coppia, relative al peso che la loro notorietà e i doveri comportino. A questo si aggiungono gli attacchi avvenuti in questi mesi attraverso la stampa per via dei rapporti di Meghan con la famiglia d’origine, per il modo in cui tiene in braccio suo figlio, per il suo numero di British Vogue o per i 4 jet privati presi quest’estate. Il tutto mentre esplodeva lo scandalo Epstein - che ha coinvolto il Principe Andrea - tanto che il Guardian ha bollato come razzisti gli attacchi a Meghan.

A questo si aggiunge un fattore non trascurabile: Meghan e Archie sono legati agli Stati Uniti, avendo la cittadinanza di quella nazione, e quindi pagano anche lì parte delle loro tasse.

