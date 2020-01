Ora Harry minaccia azioni legali, stop alle foto rubate

Hanno lasciato tutto alle loro spalle, hanno rinunciato al titolo di altezze reali e ai benefit che spettano di diritto ai membri senior della famiglia reale per condurre una vita tranquilla, lontana dal clamore di corte. Queste, almeno in teoria, erano le intenzioni di Harry e Meghan quando hanno deciso di trasferirsi in Canada per ricominciare da zero. Eppure, nulla sembra essere cambiato per i duchi del Sussex.

Harry non ha ancora avuto modo di abituarsi al fuso orario locale e già si trova a dover combattere contro i paparazzi. Ai Sussex non sono piaciuti gli scatti che ritraggono Meghan Markle al parco nell'isola di Vancouver con il piccolo Archie nel marsupio e i due cani della coppia al guinzaglio. Harry, quindi, ha già minacciato azioni legali contro ogni testata giornalistica che divulgherà le loro immagini. Pare che i paparazzi si siano appostati dietro i cespugli e abbiano seguito la duchessa del Sussex nella sua passeggiata in modo tale da rubarle alcuni scatti. Immagini ambite per i media di tutto il mondo, vista la risonanza mediatica delle loro ultime azioni, ma non gradite alla coppia.

La coppia ha affermato di non aver dato nessun consenso per quelle foto, né per la realizzazione e nemmeno per la divulgazione. I legali dei Sussex non hanno dubbi in merito e secondo loro queste sarebbero vere e proprie molestie perpetrare nei confronti della coppia. La notizia è stata diffusa dalla BBC, che ha anche rivelato ulteriori retroscena che starebbero irritando i duchi. Pare che gli avvocati della coppia abbiano denunciato anche il tentativo di rubare alcuni scatti all'interno della proprietà di Vancouver di Harry e Meghan, utilizzando dei teleobiettivi. Sembra che ci siano gruppi di fotografi che si sono accampati all'esterno dell'abitazione, pronti a cogliere qualsiasi movimento dei duchi con il piccolo Archie.

Questa situazione sta turbando la coppia, che aveva immaginato uno scenario diverso con il suo trasferimento in Canada. Il principe Harry è arrivato in Canada nel tardo pomeriggio di ieri, dopo aver assolto l'ultimo impegno ufficiale con la famiglia reale. Ha avuto modo di ricongiungersi con sua moglie e suo figlio dopo oltre 10 giorni di lontananza, una separazione necessaria per definire tutti i dettagli del divorzio dalla royal family e iniziare la nuova vita dall'altra parte dell'oceano. Adesso i duchi del Sussex dovranno ritrovare un nuovo equilibrio ma Harry ha voluto mettere in chiaro fin da subito che non tollererà intromissioni da parte dei paparazzi e dei media. Lo choc per la morte di sua madre, proprio a causa dell'inseguimento di un paparazzo, ha traumatizzato il principe, che non vuole ancora l'ansia che lo ha attanagliato per tanti anni a Londra. A Vancouver vogliono vivere come una famiglia normale, lontani dai riflettori, per assaporare il gusto della libertà.