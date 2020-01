La nuova vita in Canada di Harry e Meghan sempre con i paparazzi

Da oggi il duca di Sussex ha iniziato la sua nuova vita in Canada con Meghan Markle e il loro figlio Archie, lontani dalla famiglia reale, dopo essere arrivato nel Paese con un semplice volo di linea. Il principe, o forse meglio Harry, ha viaggiato da Londra a Vancouver, poche ore dopo aver completato il suo impegno finale come reale a tutti gli effetti.

È arrivato a Vancouver dopo 10 ore di volo per salire poi su un aereo WestJet per fare il breve tragitto all’aeroporto di Victoria sull’isola di Vancouver per unirsi al resto della famiglia. È atterrato verso le 10 di sera e i funzionari dell’aeroporto hanno chiuso per ragioni di sicurezza tutto il terzo piano prima ancora che lui atterrasse nella casa da 11 milioni di sterline dove l’aspettava Meghan ed Archie.

Mentre era in volo, suo fratello William, con cui ha avuto un lungo incontro privato e riappacificatore, ha inaugurato a Buckingham Palace una nuova era per i reali, menzionando addirittura Harry nel suo discorso di benvenuto dicendo: “ Il continente africano occupa un posto molto speciale nel mio cuore. È il posto in cui mio padre ha portato me e mio fratello poco dopo la morte di nostra madre ”.

Questo “life motive” ha seguito il discorso emotivo fatto poche ore prima da Harry, quando ha parlato di non “avere altra scelta” se non quella di rinunciare ai suoi doveri reali ufficiali e di costruirsi una nuova vita in Canada dove si è trasferito insieme alla moglie e al figlio. Il suo ultimo atto formale a pieno titolo è stato quello di partecipare al vertice degli investimenti tra Regno Unito e Africa a Londra, dove ha tenuto anche un incontro di venti minuti insieme al primo ministro britannico Boris Johnson.

E sempre su richiesta del governo inglese ha anche avuto un incontro bilaterale privato con il Primo Ministro marocchino Saad-EEddine El Othmani, il presidente del Malawi Peter Mutharika e Filipe Nyusi, presidente del Mozambico, ma ha comunque declinato l’invito a partecipare all’incontro sull’Africa tenuto da suo fratello William.

Durante il suo discorso, è venuta fuori la verità sulla sua profonda frizione con la corona. Harry avrebbe voluto continuare a servire la Regina e il Commonwealth senza finanziamenti pubblici, ma tutto ciò non era possibile. I Sussex volevano rimanere reali, ma non membri di spicco e volevano non essere finanziati da denaro pubblico e in questo modo diventare indipendenti. Un duplice ruolo che sarebbe stato pieno di problemi e impossibile da mettere in atto senza aprire un pericoloso precedente.

Ma la lettura di molti è stata diversa e Harry e Meghan sono stati accusati di voltare le spalle alla monarchia per godere della libertà di intraprendere iniziative commerciali molto vantaggiose per loro. Solo il tempo potrà dire chi ha ragione e per il momento l'unica verità sta nel fatto che anche se la coppia è già in Canada rinchiusa nella milionaria villa in mezzo al verde, questo non li ha messi al riparo dalla stampa tanto che Meghan è stata fotografata questa mattina mentre era a passeggio con Archie e i suoi due cani.