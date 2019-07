Ora Rocco Hunt non si ritira più: "Il mio sfogo ha sbloccato l'album"

Rocco Hunt non si ritira più. No, dopo aver annunciato l'addio alla musica perché "mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà" , fa marcia indietro e annuncia che grazie al suo sfogo sui social l'uscita del suo nuovo album si sarebbe finalmente sbloccata.

L'altro giorno, su Instagram, aveva scritto: "Sono anni che continuamente vi prometto che l’album nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica. Ho creato tante aspettative che non riesco a mantenere. Ho sentito il bisogno di sfogarmi con voi e dirvi che per adesso mollo tutto. Purtroppo mi sembra la decisione più onesta da prendere".

Oggi il dietrofront, con un nuovo lungo post social: "Sono stati i giorni piú lunghi e brutti della mia vita. Come prima cosa vorrei ringraziare la mia famiglia, il mio staff e sopratutto tutti voi per il grande amore che mi avete dimostrato. Le vostre frasi di incoraggiamento, le telefonate ed i messaggi mi hanno aiutato a sentirmi meglio, a capire quanto per voi la mia musica sia importante [...] Questo mio sfogo, seppure impulsivo, ha fatto sì che si sbloccasse una situazione ormai ferma da troppo tempo. Sto parlando del mio nuovo album a cui ho dedicato 3 anni della mia vita, di cui volevano privarmi per l'ennesima volta" .

Non è chiaro a chi si riferisca piccato il rapper salentino, ma è chiaro che non intende più ritirarsi. Anche se c'è qualcuno che butta lì un'ipotesi, avanzando la possibilità che si sia trattato, semplicemente, di una furba operazione di marketing...