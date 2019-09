Orlando Bloom: "Per mio figlio ho sconfitto il terrore per i serpenti”

Ospite del “Late Show” condotto da James Corden, Orlando Bloom ha rivelato che per indole è portato ad affrontare le sue paure per non dar modo al panico di paralizzarlo. “ Proviene dalla mia educazione, la stessa che cerco di infondere a mio figlio Flynn , anche se come tutti ho paure molto difficili da domare ”, ha dichiarato l’attore di “Carnival Row”, svelando cosa lo terrorizza di più al mondoo: i serpenti.

“ Mi hanno sempre fatto paura, anche se mi sono sempre ripetuto che era qualcosa che dovevo affrontare perché se ne avessi un giorno incontrato uno non potevo permettergli di farmi del male senza nemmeno reagire solo perché paralizzato dal panico ”, ha spiegato il fidanzato di Katy Perry, raccontando al conduttore com’è riuscito a sconfiggere questa sua paura.



“ È successo di recente. Mi trovavo in giardino quando mio figlio ha visto un piccolo serpente ed è andato fuori di testa per la paura. Ho pensato che dovevo dimostrargli di essere coraggioso così non ci ho pensato due volte e l'ho afferrato ”, ha detto Bloom che ha poi avuto parole tenere per quello che, in realtà, era un piccolo e innocuo serpente. “ Avevo questo serpente tra le mani ed era davvero molto dolce. Così gli ho comprato un piccolo acquario e una lampada riscaldante. Io e Flynn lo abbiamo chiamato Willbur e mi sono davvero innamorato di lui, ma poi – ha aggiunto – ho dovuto lasciarlo andare ”.