Oscar Branzani e Eleonora Rocchini sono in crisi

Tirano forti venti di crisi tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, una delle coppie di Uomini e Donne che si sono fatte maggiormente amare durante il loro percorso e anche dopo. Nonostante abbiano scelto di vivere la loro relazione lontani dalla tv, condividendo sui social solo pochi momenti del loro privato, i due sono riusciti ad avere un ottimo seguito su Instagram. Per molti il loro è l'emblema dell'amore vero che può nascere anche sotto l'occhio delle telecamere all'interno di un dating-show ma nelle ultime settimane qualcosa sembra essere cambiato.

Eleonora Rocchini e Branzani hanno recentemente concluso una vacanza da sogno in Sardegna ma al loro rientro la coppia ha mostrato qualche segno di cedimento. I fan hanno notato una certa distanza tra i due nei social e inevitabilmente hanno cominciato a porsi qualche domanda, a chiedersi cosa stesse succedendo tra i loro amati. Domande che finora non hanno avuto risposta ma che hanno evidentemente alterato Eleonora Rocchini, che ha deciso di intervenire una volta e per tutte per chiarire la situazione: “ Io e Oscar stiamo attraversando un momento non sereno e non facile, nemmeno ben definito tra di noi. Non è che non vi rispondo o non condivido con voi perché non voglio ma semplicemente perché ancora questo momento non è trasparente nemmeno a noi. Sicuramente quando sarà il momento ne parlerò anche con voi ma fino a quel momento magari chiedo un po’ di tatto e rispetto per la situazione, perché non è facile né parlarne né vivere questa situazione. Magari andateci piano con i commenti e tutto il resto per rispetto sia suo che mio. ”

La relazione tra Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini dura da oltre tre anni ma i due convivono da circa un anno. Per amore, la ragazza ha deciso di lasciare la sua amata Firenze per trasferirsi a Napoli, dove Branzani ha avviato un brand di abbigliamento a cui collabora anche lei. In questi giorno Eleonora Rocchini non è a Napoli ma sta trascorrendo qualche giorno di relax con la sua famiglia, probabilmente anche per mettere un po' di ordine nella sua relazione con Oscar. Questa crisi arriva subito dopo il video della finta proposta di matrimonio che aveva fatto sognare i loro fan ma che era stato catalogato dopo poche ore come un semplice scherzo. Quando la tempesta sarà passata i due decideranno di convolare a nozze?