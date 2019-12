Oscar Branzani dopo al rottura con Eleonora Rocchini: "Basta falsità, non mi vedo con nessuna"

Sono passati pochi mesi dalla fine della storia d'amore tra l'ex tronista Oscar Branzani e la sua scelta, Eleonora Rocchini. La relazione non è finita bene e le accuse di "violenza", mosse dalla toscana nei confronti del suo ex fidanzato, sarebbero finite addirittura in tribunale. Anche la sorella del calciatore, Dalila, avrebbe alimentato la diatriba tra i due, svelando alcuni retroscena choc sulla loro separazione. Oggi, a distanza di alcuni mesi, la situazione sembra essersi calmata ed entrambi pare abbiano voltato pagina.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore napoletano si starebbe frequentando con una modella 27enne, pronto a dimenticare l'ex. Commenti e like reciproci sui social network hanno attirato l'attenzione di molti siti di gossip che hanno scommesso su un nuovo amore per il 30enne partenopeo. In un recente articolo, il portale Vicolodellenews ha segnalato che l'ex tronista di Uomini e Donne avrebbe iniziato a vedersi con la modella milanese Geomara, che sarebbe stata presente anche alla festa del trentesimo compleanno del giovane. L'attenzione mediatica su Oscar è da sempre molto alta. I telespettatori seguirono con interesse il suo trono e la storia d'amore con Eleonora, nata proprio negli studi Mediaset. Inevitabile che il suo personaggio attiri gossip e pettegolezzi.